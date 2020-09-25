Крым
Заказать тур по телефону:
+7 (909) 383-55-66

Активный отдых в крыму

Закажи незабываемые приключения и отдых

Посмотреть туры
Скучно не будет!
Большой выбор развлечений
Удобное местоположение
Лучшие цены

Выбери свое направление

Квадротуры
Квадротуры Квадротуры
12 предложений
От 2 500
Посмотреть туры
Каяки
Каяки Каяки
2 предложения
От 5 000
Посмотреть туры
Морские прогулки
Морские прогулки Морские прогулки
3 предложения
От 5 000
Посмотреть туры
Походы в горы
Походы в горы Походы в горы
0 предложений
Посмотреть туры
Как заказать активный отдых?
1
Выбираете вид
отдыха или активности
2
Оставляете заявку на сайте
или звоните нам по телефону
3
Приезжайте в
оговоренное время
4
Получаете
удовольствие
Популярные туры
Затерянный мир: тайные гроты мыса Айя
Морские прогулки
Балаклава
Затерянный мир: тайные гроты мыса Айя
от 1 до 2 часов
от 10 000
Аренда яхты с капитаном
Морские прогулки
Балаклава
Аренда яхты с капитаном
до часа
5 000
"Объект 100" max
Квадротуры
Балаклава
"Объект 100" max
от 2 до 5 часов
4 000
Тарханкут
Каяки
Балаклава
Тарханкут
Путешествие
5 000
Федюхины высоты
Квадротуры
Балаклава
Федюхины высоты
от 2 до 5 часов
6 000
«Мыс Айя» max
Квадротуры
Балаклава
«Мыс Айя» max
до часа
7 500
Показать больше туров
Живые фото и видео с туров
Морские прогулки Морские прогулки Морские прогулки
Квадратуры Квадратуры Квадратуры
Каяки Каяки Каяки
Показать больше туров
Поможем определиться с выбором

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас по всем вашим вопросам
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку своих персональных данных.
Что о нас говорят клиенты
25 сентября 2020
Яна Садковская

Очень крутая экскурсия на квадроциклах по Балаклаве , спасибо Андрею за экскурсию и отличное настроение

Читать полностью Ссылка на отзыв
25 сентября 2020
Nadin

Пожалуй, этот день был лучшим за полтора месяца в Крыму!

Читать полностью Ссылка на отзыв
25 сентября 2020
Евгения Руденко

На свой ДР я захотела поездку на квадроциклах подарок мужа подарок мужа и друзяки тоже присоединились к этой затее. Это моя вторая поездка в жизни на квадроцикле, впервый раз я каталась по почти ровному ландшафту, а в этот раз карабкаться и спускаться оказалось для меня новым и интересным освоением. Красота, море позитива, день рождения удался!!! Ура!!

Читать полностью Ссылка на отзыв
25 сентября 2020
Виктория Остапчук

Илюха гонял сегодня на мини квадрике

Читать полностью Ссылка на отзыв
25 сентября 2020
Sabinka

Замечательный день и невероятные эмоции

Читать полностью Ссылка на отзыв
Больше отзывов
Подарочный сертификат
Вы можете заказать любой тур из нашего каталога в виде подарка близкому человеку
Узнать больше
Помощь с выбором?
Нет времени? Оставьте номер телефона и наш оператор поможет вам подобрать тур
Узнать больше