Активный отдых в крыму

На свой ДР я захотела поездку на квадроциклах подарок мужа подарок мужа и друзяки тоже присоединились к этой затее. Это моя вторая поездка в жизни на квадроцикле, впервый раз я каталась по почти ровному ландшафту, а в этот раз карабкаться и спускаться оказалось для меня новым и интересным освоением. Красота, море позитива, день рождения удался!!! Ура!!